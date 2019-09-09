Космонавти показали, що буде, якщо замішати цемент у невагомості

Вам теж цікаво, що ж роблять космонавти у космосі? Деякі їхні місії можуть тривати місяцями, і за цей час можна було б померти від нудьги, якби вони не займалися цікавими дослідами. Зокрема, науковці показали, що буде, якщо замішати цемент в умовах невагомості.

Космонавти і астронавти на МКС досліджували, як замішувати цемент у невагомості. Хоча правильно говорити "в умовах мікрогравітації", підказують дядьки та тітки в білих халатах, що описують особливості затвердіння найпоширенішого на Землі будівельного матеріалу.

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Учені побоюються, що не всі наші прилади зможуть нормально дістатися до Марса. А деякі операції зручніше буде здійснювати ще на орбіті. У випадку з цементом абсолютно не очевидно, які пропорції води та розчину необхідні для досягнення оптимальних якостей матеріалу.

Ще не отримавши ідеальну формулу, дослідники вже радіють, що цемент у невагомості взагалі виходить: це автоматично вирішує багато питань, що стосуються побудови колонії на Марсі. Наприклад, якщо знадобиться побудувати величезну стіну, щоб відгородитися від марсіан, які біжать через кордон на пошуки роботи ;)

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