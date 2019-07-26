Телескоп Hubble сфотографував "ідеальну" спіральну галактику

Космічний телескоп Hubble недавно зафіксував галактику NGC 2985 з відстані понад 70 мільйонів світлових років. Примітно те, що це майже симетрична спіраль з ідеальною формою.

Галактика розташована в сузір'ї Великої Ведмедиці. На знімку добре помітні блакитні зірки галактики, які розкидані по спіральних гілках, тягнучись по всій довжині NGC 2985.

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Галактика NGC 2985

Спіральні галактики дуже поширені, але такі симетричні зустрічаються рідко. Під час своєї еволюції спіралі зливаються зі своїми сусідами, утворюючи абсолютно нові, які не схожі на оригінали.

Одним з таких прикладів є Чумацький Шлях, який 10 мільярдів років тому зіткнувся з іншою галактикою, що допомогло перетворити його в майже дзеркальну симетрію.

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