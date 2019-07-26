Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Телескоп Hubble сфотографував "ідеальну" спіральну галактику

  • 27
"Ідеальна" спіральна галактика - фото 1
"Ідеальна" спіральна галактика / best-wallpaper

Космічний телескоп Hubble недавно зафіксував галактику NGC 2985 з відстані понад 70 мільйонів світлових років. Примітно те, що це майже симетрична спіраль з ідеальною формою.

Галактика розташована в сузір'ї Великої Ведмедиці. На знімку добре помітні блакитні зірки галактики, які розкидані по спіральних гілках, тягнучись по всій довжині NGC 2985.

І ще: Вражаюче сяйво атмосфери Землі: фото від NASA

Галактика NGC 2985 - фото 343579
Галактика NGC 2985

Спіральні галактики дуже поширені, але такі симетричні зустрічаються рідко. Під час своєї еволюції спіралі зливаються зі своїми сусідами, утворюючи абсолютно нові, які не схожі на оригінали.

Одним з таких прикладів є Чумацький Шлях, який 10 мільярдів років тому зіткнувся з іншою галактикою, що допомогло перетворити його в майже дзеркальну симетрію.

Читайте також: У NASA показали, як виглядає МКС на тлі Сонця: вражаюче фото

Джерело: astronomy
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
  • 23 липня, 18:33
  • 848
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 1153
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1636463
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології