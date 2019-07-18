У NASA показали, як виглядає МКС на тлі Сонця: вражаюче фото

Астрономам вдалося сфотографувати Міжнародну космічну станцію на тлі "чистого" Сонця. Неймовірний кадр був створений фотографом Рейні Колакурсіо з двох зображень.

На одному з вихідних фото була МКС з Сонцем на тлі, на іншому – детальне зображення сонячної поверхні в той момент. Цікаво, що на цьому знімку немає так званих сонячних плям. Науковці відзначають, що плями були рідкісні на Сонці з моменту зародження нинішнього Сонячного мінімуму, періоду низької сонячної активності.

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МКС на тлі Сонця

Астрономи NASA з іронією пояснили, як відрізнити плями на Сонці від Міжнародної космічної станції.

"Це не сонячна пляма. Це Міжнародна космічна станція (МКС), яку спіймали, коли вона проходить перед Сонцем. Сонячні плями, окремо, мають темну центральну зону тіні, світлішу навколишню півтінь і не містять сонячних батарей. На відміну від цього, МКС – це складний і багатоплановий механізм, одна з найбільших і складних машин, коли-небудь створених людством. Також сонячні плями з'являються на Сонці, в той час як МКС обертається навколо Землі", – підкреслили в NASA.

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