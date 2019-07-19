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Вражаюче сяйво атмосфери Землі: фото від NASA

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Як світиться атмосфера Землі - фото 1
Як світиться атмосфера Землі

У мережі з'явились нові фото нашої планети з борту Міжнародної космічної станції, на яких можна побачити сяйво атмосфери на межі дня та ночі. Виглядає справді захопливо!

На офіційному акаунті МКС в соцмережі Instagram постійно діляться незвичайними знімками нашої планети, які нагадують кадри з науково-фантастичних стрічок. Цього разу у NASA поділились фото Землі під час зміни дня та ночі.

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"Край Землі і атмосфера, що запалюється променями Сонця в період між ніччю і днем. Світло Місяця і зоряного Чумацького Шляху просвічують фон, коли Міжнародна космічна станція оберталася на 257 милях над Тихим океаном між Гаваями і Мексикою", – зазначають науковці.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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