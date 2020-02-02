Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились

2 лютого роковини смерті Андрій Кузьменка, якого українці знають за псевдонімом Кузьма Скрябін. Соліст гурту "Скрябін" загинув у автокатастрофі у 2015 році. Сьогодні вшановуємо пам'ять музиканта та згадуємо його творчу спадщину – не лише пісні, а й телевізійні проєкти.

Андрій Кузьменко не лише український музикант та співак. Його талант проявився у різних сферах, адже він був композитором, поетом, письменником, телеведучим, продюсером та актором. Пропонуємо вам підбірку архівних відео з телешоу за участі Кузьми.

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Кузьма у програмі "Живий звук" на "Новому каналі"

Ведучий цього музичного проєкту, Тарас Чубай, спілкується з популярними музикантами про їх творчість, веде відверті розмови, бере ексклюзивні інтерв'ю та з'ясовує подробиці з життя артистів. У цьому випуску в гостях "Скрябін".

Кузьма – ведучий телепрограми "Шанс" на "1+1"

Ця музична передача була продовженням для талантів, які перемагали у "Караоке на Майдані", яке вів Ігор Кондратюк. Тут співаки виходили на велику сцену та готувалися то серйозних виступів перед глядачами. Кузьма Скрябін був ведучим та наставником для учасників, які змагалися за перемогу.

Кузьма – ведучий телепрограми "Шиканемо"

Улюблена програма мільйонів українців за участі Кузьми. Глядачів підкорив цікавий формат – учасник повинен витратити половину грошей, які йому дають, на послуги, а іншу половину – на речі. В учасника обмежений час, тож якщо він не встигне, програє. Покарання – відпрацювання в новій ролі (офіціант, кухар, прибиральник тощо).

Кузьма – ведучий телепрограми "Битва націй" на "ICTV"

Андрій Кузьменко був ведучим міжнародного спортивно-розважального змагання. Зіркові команди представляли свої країни та виборювали перемогу.

Кузьма – ведучий телепрограми "Бережись Автомобіля" на "ICTV"

Ще Кузьма Скрябін був ведучим розважального проєкту у жанрі "real-TV". Концепт шоу: кожен учасник міг стати власником авто, а для цього потрібно було дотримуватися правил шоу та проїхати 55 км за 222 хвилини, які відраховувалися на таймері ведучого.

Кузьма – ведучий телепрограми "Дай покататися"

У цьому шоу Андрій Кузьменко ревізує автомобілі зірок – скільки ж знахідок можна знайти в машині.

Кузьма у програмі "Guten Morgen" на "М1"

Кузьма неодноразово був гостем ранкового шоу на М1.

Кузьма у програмі "Народна зірка"

Також Андрій Кузьменко брав участь у музичному шоу, де співали не лише зірка, а й звичайні люди.

Кузьма у телешоу "Хто проти блондинок?"

Це розважально-інтелектуальне шоу, у якому потрібно правильно відповідати на поставленні питання. А суперник – 50 блондинок.

Кузьма у "Що? Де? Коли?"

Кузьма був учасником зіркової команди в інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?"

"15 минут до завтра" з Кузьмою на телеканалі "К1"

Кузьма взяв участь в авторській програмі ведучого DJ Паші, де відповідав на цікаві запитання.

"Talkовый разговор" з Кузьмою на "Телеканалі Донбас"

Кузьма – запрошений гість для відвертої розмови на важливі теми.

Кузьма – ведучий телепрограми "Дача" на "ICTV"

Це передача про ремонти та перевтілення старих будівель на сучасні дизайнерські приклади.

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