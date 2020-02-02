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Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
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П'ять років тому, 2 лютого 2015 року, загинув у автокатастрофі Андрій Кузьменко, відомий за псевдонімом Кузьма. Улюблений Добряк залишив чималу творчу спадщину, яка не втрачає актуальності з плином років. Пропонуємо разом пригадати перші хіти Кузьми Скрябіна, які подобаються мільйонам українців.
Андрій Кузьменко раптово пішов з життя. Для сім'ї музиканта, гурту та фанатів це стало серйозним ударом. Концертна діяльність "Скрябіну" продовжується, а на місці соліста побували Женя Толочний, Женя Галич та Юрко Юрченко. Також періодично відбуваються концерти-присвяти пам'яті Кузьми.
Підготували для вас найзнаковіші пісні гурту від заснування "Скрябіна" й протягом першого десятиліття музичної діяльності.
І ще: ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
Чуєш біль (1989)
Музичний гурт, у складі якого був Андрій Кузьменко, виник у 1989 році у місті Новояворівську, що у Львівській області. 30 травня 1989 року прийняли рішення записати пісню "Feel The Pain", її україномовну версію "Чуєш Біль" та інструментальний варіант. А сама назва "Скрябін" з'явилася трохи пізніше – влітку 1989 року. Цікаво, що перший виступ гурту був у 1991 році у військовій частині.
Нікому то не треба (1993)
Це остання пісня до альбому "Технофайт", над яким гурт працював у 1992-1994 роках. Текст пісні характеризує настрій музикантів та їх думки про власну творчість. Після запису цього треку гурт вирішив тимчасово зупинити свою музичну діяльність. Альбом не вийшов, як планували музиканти, через закриття продюсерського центру, з яким вони співпрацювали на той час. Кілька пісень, які писали для цього альбому було перероблено, перезаписано, та додано до інших альбомів гурту.
Птахи (1995)
У середині 1994 року Тарас Гавриляк запропонував гурту свої менеджерські послуги. Восени того ж року він витягнув Кузьму, Ростика, Шуру й Скрябу до Києва. Там музиканти протягом семи ночей записали альбом "Птахи", який вийшов на касетах у 1995 році. Він став першою музичною роботою, яка принесла гурту "Скрябін" популярність по всій території Україні.
Казка (1997)
Кузьма мав намір випустити одразу три альбоми. Він хотів, щоб один із них обов'язково був у живому виконанні, а також за участі не лише самих музикантів, але й друзів гурту. Сталося так, що всі ці три проєкти злилися в одному, тож альбом "Казки" записували пів року.
Осінь-зима (1997)
У той час музичний гурт також займався перевиданням альбому "Мова Риб". Це було перевидання у кращій якості, а за змістом альбом відрізнявся на 50% від попереднього видання. "Мова Риб" вийшла одночасно з "Казками". Цікаво, що цей альбом не рекламували, проте слухачі сприйняли його краще, ніж "Казки".
Molotov 20
23 травня 1997 року відбувся перший сольний концерт гурту, який тривав близько двох години. За червень "Скрябін" дав 22 концерти, а 15 червня музиканти давали сольний концерт у Вінниці, а в Києві презентували касету "Молотов-20". Це український рейв проєкт клавішника Шури Гери та Андрія Кузьменка.
Брудна, як ангел (1998)
Разом із Юлією Лорд записали пісню "Брудна, як ангел".
Танець пінгвіна (1998)
Декілька місяців гурт записував новий альбом. "Танець Пінгвіна" вийшов у липні.
Стриптиз (2000)
У Львові 24 жовтня 1998 року гурт презентував нову пісню "Стриптиз", яка ввійшла до однойменного альбому, який випустили влітку 2000 року.
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