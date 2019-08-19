ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!

Цьогоріч 17 серпня Кузьмі Скрябіну могло б виповнитись 52 роки, якби не автокатастрофа, яка забрала його життя. Згадаймо відомі цитати Добряка! Ви точно вгадаєте, які фрази належать Кузьмі, адже він був непересічною особистістю.

Кузьма Скрябін не боявся відверто висловлювати свої погляди. Він завжди говорив те, що думав, та не зраджував свої переконання. Кодекс честі Андрія Кузьменка вартий поваги! До вашої уваги найяскравіші цитати. Вгадайте, які з них належать Кузьмі!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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