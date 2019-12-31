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Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
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Підготували для вас список новорічних шоу та програм, які ви зможете подивитися під час святкування Нового року! Читайте далі та дізнайтеся, що українцям підготувало телебачення цьогоріч.
Зібрали для вас телепрограму найпопулярніших українських телеканалів на 31 грудня на 1 січня. Ось що телевізійники пропонують переглянути українцям на Новий рік.
І ще: Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання
UA:Перший
- 06:00 – М/с "Дуда і Дада"
- 06:30 – М/с "Дуда і Дада"
- 06:45 – М/с "Книга джунглів"
- 08:35 – Х/ф "Соляний принц"
- 10:15 – Телепродаж
- 10:35 – Концертна програма "Новий рік на Суспільному"
- 11:35 – Телепродаж
- 11:55 – Концертна програма "Новий рік на Суспільному"
- 12:55 – Х/ф "Святий Пилип. Я вибираю рай"
- 15:15 – Д/ц "Ремесло за призначенням"
- 15:45 – "Дивись українською"
- 16:15 – Х/ф "Іван Сила"
- 18:00 – Новини
- 18:15 – Д/ц "Дикі тварини"
- 18:45 – Х/ф "Сніданок у Тіффані"
- 21:00 – Новини
- 21:35 – UA:Спорт
- 22:20 – "Казки про Суспільне, чи що сказав Дід Панас"
- 23:50 – Новорічне привітання Президента України
- 00:00 – Концерт симфонічного оркестру Українського радіо
- 01:00 – Церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії
- 03:50 – Кому Нобеля?
Еспресо TV
- 05:00 – "Великий ефір Василя Зими"
- 07:00 – "Еспресо: гаманець"
- 07:05 – "Футбольний формат"
- 07:35 – "Вердикт" з Сергієм Руденком
- 08:30 – "Політичний МаринаД"
- 09:30 – "Шустрова Live"
- 09:55 – НОВИНИ
- 10:05 – "Коментар"
- 11:00 – НОВИНИ
- 11:10 – "Коментар"
- 12:00 – НОВИНИ
- 12:15 – "Коментар"
- 13:00 – НОВИНИ
- 13:10 – "Коментар"
- 14:00 – НОВИНИ
- 14:10 – "Коментар"
- 15:00 – НОВИНИ
- 15:15 – "Коментар"
- 15:30 – "Ваша Свобода"
- 16:00 – НОВИНИ
- 16:10 – "Вечір з Єгором Чечериндою"
- 17:00 – НОВИНИ
- 17:10 – "Вечір з Єгором Чечериндою"
- 18:00 – НОВИНИ
- 18:15 – "Вечір з Єгором Чечериндою"
- 19:00 – "Великий ефір Василя Зими"
- 21:00 – "Підсумки року"
- 23:55 – Новорічне привітання президента України
- 00:00 – "Підсумки року"
- 01:00 – Мюзикл-вистава "Гуцулка Ксеня"
- 03:50 – Концерт "Жадан і Собаки"
1+1
- 09:25 – Х/ф "Дівчата"
- 11:25 – Х/ф "Три горішки для Попелюшки"
- 13:15 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію"
- 15:15 – Х/ф "Діамантова рука"
- 17:15 – "Ліга сміху", 5 сезон, 20 епізод
- 19:30 – ТСН
- 20:20 – "Новорічний Вечірній квартал 2019", 1 частина
- 23:55 – "Новорічне привітання з новим 2020 роком"
- 00:00 – "Новорічний Вечірній квартал 2019", 2 частина
- 00:45 – "Новорічний Вечірній квартал 2018"
- 04:25 – "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою"
Інтер
- 08:30 – М/ф "Астерікс і таємне зілля"
- 10:00 – "Корисна програма"
- 11:20 – Прем'єра. Х/ф "Тато на Різдво"
- 12:50 – Х/ф "Дванадцять місяців"
- 15:30 – Х/ф "Карнавальна ніч"
- 16:50 – Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
- 18:30 – Х/ф "Джентльмени удачі"
- 20:00 – "Подробиці"
- 20:40 – Х/ф "Операція "И" та інші пригоди Шурика"
- 22:20 – Прем'єра. "На Інтері - Головна ялинка країни"
- 23:50 – "Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського"
- 00:00 – "На Інтері - Головна ялинка країни"
- 03:30 – Х/ф "Пригоди Вєрки Сердючки"
- 04:35 – Х/ф "За двома зайцями"
Україна
- 09:15 – Х/ф "Мама для снігуроньки", 1-4 серії
- 12:00 – Сьогодні
- 12:15 – Х/ф "Мама для снігуроньки", 4 серія
- 13:00 – Прем'єра. Х/ф "Ялинка на мільйон", 1 і 2 серії
- 15:00 – Сьогодні
- 15:15 – Прем'єра. Х/ф "Ялинка на мільйон", 3 і 4 серії
- 17:00 – Новорічне Шоу Братів Шумахерів
- 20:00 – Прем'єра. Новорічний концерт "Привіт, 20-ті"
- 23:55 – Вітання президента України Володимира Зеленського з Новим роком
- 00:00 – Прем'єра. Музична платформа: Краща пісня року
- 02:30 – Великий новорічний концерт
ICTV
- 08:05 – Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
- 08:45 – Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
- 09:45 – Х/ф "Помінятися місцями"
- 10:20 – Х/ф "Помінятися місцями"
- 11:50 – Т/с "Пес 2"
- 12:15 – Т/с "Пес 2", 10 і 11 серії
- 14:05 – Т/с "Пес 2", 15 і 16 серії
- 15:45 – Х/ф "Маска"
- 17:35 – Х/ф "Новорічний пес"
- 19:15 – Т/с "Пес 2"
- 20:10 – Прем'єра. Дизель-шоу
- 21:30 – Дизель-шоу. Новорічний концерт 2018, 1 частина
- 23:50 – Поздоровлення з Новим роком Президента України
- 00:00 – Дизель-шоу. Новорічний концерт 2018, 2 частина
- 01:55 – Дизель-шоу
- 03:05 – Прем'єра. Х/ф "Післявесільний розгром"
- 04:30 – Скетч-шоу "На трьох"
СТБ
- 08:55 – Х/ф "Знахар"
- 11:30 – Х/ф "Список бажань", 1-4 серії
- 15:20 – Х/ф "Дівчата"
- 17:10 – Х/ф "Джентльмени удачі"
- 19:00 – Х/ф "Діамантова рука"
- 20:55 – Х/ф "Операція "И" та інші пригоди Шурика"
- 22:50 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію", 1 частина
- 23:50 – Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського
- 23:55 – З Новим роком!
- 00:00 – Х/ф "Іван Васильович змінює професію", 2 частина
- 00:50 – "X-Фактор". "Гала-концерт"
- 03:40 – Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
5 канал
- 09:40 – Інформаційний день
- 10:00 – Час новин
- 10:10 – Інформаційний день
- 10:50 – Огляд преси
- 10:55 – Погода на курортах
- 11:00 – Час новин
- 11:10м– Інформаційний день
- 11:55 – Погода на курортах
- 12:00 – Час новин
- 12:25 – Інформаційний день
- 12:30 – Брифінг речника Міністерства оборони України
- 12:55 – Погода в Україні
- 13:00 – Час новин
- 13:10 – Інформаційний день
- 13:55 – Погода на курортах
- 14:00 – Час новин
- 14:10 – Машина часу
- 14:55 – Погода на курортах
- 15:00 – Час новин
- 15:30 – Спостерігач
- 15:55 – Погода в Україні
- 16:00 – Час новин
- 16:20 – Новорічна територія
- 16:55 – Погода на курортах
- 17:00 – Новорічна територія
- 18:00 – Новорічна територія
- 18:55 – Погода в Україні
- 19:00 – Новорічна територія
- 21:00 – Новорічна територія
- 21:25 – Актуально: Економіка. Політика. Соціум
- 21:40 – Час-Time
- 22:00 – Новорічна територія
- 22:55 – Погода на курортах
- 23:00 – Новорічна територія
- 23:55 – Погода в Україні
- 00:00 – Новорічна територія
- 01:00 – Новорічна територія
- 02:00 – Новорічна територія
- 03:00 – Вибір року 2019
- 04:00 – Вибір року 2019
Ентер-фільм
- 09:30 – Мультфільми
- 10:40 – "Зоряні долі"
- 11:40 – Невідома версія
- 12:30 – Х/ф "Капітан Немо"
- 16:30 – Т/с "На останньому диханні", 1-6 серії
- 22:00 – Х/ф "Сім днів до весілля"
- 23:45 – Х/ф "Ялинка, кролик, папуга"
- 01:25 – "Зіркове життя"
- 03:05 – Кіноляпи
- 03:55 – Саундтреки
- 04:45 – Кінотрейлери
Новий канал
- 09:40 – Х/ф "Шалений патруль"
- 11:50 – Х/ф "Шалений патруль 2"
- 13:50 – Х/ф "Погані хлопці"
- 16:20 – Х/ф "Погані хлопці 2"
- 19:20 – М/ф "Рапунцель. Заплутана історія"
- 21:10 – Х/ф "Красуня та чудовисько"
- 23:50 – Звернення Президента України Володимира Зеленського
- 00:00 – М/ф "Крижане серце"
- 01:55 – Х/ф "Дуже погані матусі"
- 03:50 – Х/ф "Дуже погані матусі 2"
ТЕТ
- 09:30 – Танька і Володька
- 10:00 – Т/с "Одного разу під Полтавою"
- 10:30 – Танька і Володька
- 11:00 – 4 весілля
- 12:00 – Панянка-селянка
- 13:00 – Х/ф "Спляча красуня"
- 14:10 – Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
- 16:10 – Країна У. Новий рік
- 20:00 – Т/с "Одного разу під Полтавою"
- 01:00 – Казки У Кіно
- 03:00 – Т/с "Віталька"
НТН
- 09:30 – Х/ф "Фантазії Веснухіна"
- 12:05 – Х/ф "Відпустка власним коштом"
- 14:45 – "Свідок. Агенти"
- 15:25 – Х/ф "Стара, стара казка"
- 17:20 – Х/ф "Снігова королева"
- 19:00 – "Свідок"
- 20:00 – Х/ф "Приборкання норовливого"
- 22:00 – "Дискотека 80-х"
- 23:55 – "Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського"
- 00:00 – Х/ф "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї"
- 02:15 – Концерт Гаріка Кричевського "Найкраще"
- 04:15 – М/ф "Свято новорічної ялинки"
До теми: ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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