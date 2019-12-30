Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання

Найкращі вірші з Новим 2020 роком Щура потішать ваших близьких у новорічну ніч. У нашій добірці ви знайдете як гарні привітання українською мовою у віршах, так і прикольні новорічні побажання та короткі віршовані СМС.

У ніч з 31 грудня на 1 січня ми святкуватимемо Новий 2020 рік Білого Металевого Щура. У цей час заведено вітати рідних та друзів, тож обирайте привітання у віршах, яке вам найбільше припало до душі та надсилайте близьким.

Тут більше: Привітання з Новим роком 2020 на українській мові

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Привітання з Новим роком

Щирі ви мої прийміть.

Подарує хай натхнення

Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя буде хай безмежним,

На душі хай буде рай.

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

***

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році щоб жили.

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов'язково!

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров'я не покине

І добробут в хату лине!

***

Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоров'ячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

***

Мандрує світом новорічне свято,

Сніжинками постукає в вікно.

Бажаю, щоб багатство було в хаті,

Щоб на столі завжди всього було.

Щоб келихи наповнювались трунком,

А серце – миром, спокоєм й добром.

Любов хай стане кращим подарунком,

І від проблем хай не болить чоло!

***

На годиннику дванадцять,

Грудень каже нам "па-па",

Новий рік уже вступає

Повністю у свої права.

Хай щасливим рік цей буде,

Хай дарує радість вам.

У минулому залиште

Гіркоту образ і драм.

***

Хай тобі в новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома — скрізь.

Хай тобі насняться гроші

І начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два — щоночі.

Але щастя — хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Нехай збудеться все, про що кожен мріє:

Народжений літати в небесах хай літає,

Хто прагне багатства – відшукає нехай скарб,

Хто почестей хоче – доб’ється нагород!

Хто хоче одружитися – нехай весілля зіграє,

На пляжі нехай відпускник загоряє,

А якщо екстриму душа чиясь хоче,

Нехай з парашутом летить і регоче!

Щоб в Новому році – лише успіх, не інше,

Щоб стали в рази все ми з вами багатшими!

***

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров'я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

***

Ширше двері відчиняйте,

Новий рік спішить до вас,

Всі бажання загадайте,

У святковий дивний час.

Дід Мороз всі втілить мрії,

І добром вас наділить,

Принесе багато щастя,

Та прохання всі здійснить!

***

З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило що є сили

В році новому щодня!

***

В домі ніч. Навколо тиша...

Тільки хитра сіра Миша

Прогриза тихенько дірку,

Щоб наповнить власну нірку.

Хай поможе їй Всевишній

Так примножить свої статки,

Щоб водилися не миші, а доходи і достатки!

В сейфах-злитки, в погребах-вино і сало.

Щоб у хаті і коморі те, що треба, те й стояло!

День за днем, і крок за кроком...

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Йде від Мишки відлік часу,

Й не мінявся він ні разу.

Отже, Мишка знов при владі,

І ми всі їй дуже Раді!

Починайся, рік новенький,

Юний, свіжий, молоденький!

Подаруй нам радість, втіху,

Більше гумору та сміху!

Серце щоб не знало втоми,

Щоб достаток був удома

Всім нам — днів лише щасливих,

Друзів вірних, незрадливих!

І краси, як маків цвіт,

І, звичайно, довгих літ!

***

З Новим роком вас вітаю,

І сьогодні побажаю:

Щоб в році білого Щура

Не боліла голова.

Щоб знайомі цінували

І усмішку дарували,

Щоб вам премії вручали,

Щоб хвороби не напали.

В цьому суть, а живі будемо,

Інше все якось добудемо –

По знайомству чи по блату,

За спасибі, за зарплату.

Не журіться, вище ніс

Дід Мороз вже тягне віз:

Подарунків так багато,

Тож веселе буде свято!

***

З Новим Роком я вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Хай рік 2020-ий

Буде світлий та багатий.

Хай же доларом зеленим

Білий Щур зашурхотить

І усі бажання ваші

Хай миттєво всі здійснить.

***

З Новим роком! З новими змінами!

Щур хай порадує низькими цінами,

Легше нам жити Щур обіцяє,

Хто в це не вірить, того хай кусає!

Щастя принесе вам звір довгохвостий,

Бо цей рік в нас високосний!

Тож будьте здорові й живіть ви багато,

Й пишається вами хай мама і тато.

***

Оскільки рік Щура іде

Всім нам точно повезе.

Буде грошей в нас багато,

І підніметься зарплата.

А здоров'я – через край,

Хоч бери та відбавляй.

На столі в нас буде сало,

Не багато і не мало,

А якраз, щоб ситим бути

Й про потреби всі забути.

Пам’ятай, щоб добре жити

Гостя треба пригостити

І горіхом, і сирком,

Ножна навіть і медком.

І тоді в житті у нас,

Буде все ну просто клас!

***

Хай рік 2020-тий

Буде славний і багатий,

І подарує білий Щур –

По Європі довгий тур.

Нехай дарує символ року

Веселощі та вдачу

І безліч різних починань

Й сюрпризів на додачу!

***

Сир, ковбаску, хліб наріжте,

Тільки самі все не з'їжте,

В миску молочка налийте,

І звичайно, це не пийте.

Все на блюдце покладіть

І в підвал це віднесіть,

Символ року там живе,

На престол на рік зійде!..

Щур нам хвостиком вильнув,

Нам красиво підморгнув,

Двері гарно відчинив,

Й Новий рік до нас впустив!

То ж живіть усі щасливо,

Щоб хватало вам на пиво,

На горілку, і на квас,

Буде все у вас гаразд.

***

Шуби, діаманти, дорогі машини,

Хай дохід приносять власні магазини.

Банківські рахунки з багатьма нулями,

І скромненьку віллу на краю Маямі.

Хай дитячим сміхом щастя в дім ввірветься,

Хай в такім достатку до ста літ живеться.

Щоби інвестиції йшли на вас потоком,

Щоб усе це збулося. Друзі, з Новим роком!

***

Нехай Дід Мороз у Новому році

Подарує Вам успіх на кожному кроці,

Баксів, євро 2 вагони,

Червоних троянд 2 мільйони,

Відпустку місяців на три

На Гаваях і Балі,

Лексус або ламборджині,

І ванну, наповнену мартіні.

***

Ми святковий стіл накрили,

Веселились, їли, пили.

Новий рік вже йде до хати,

Спішимо вас привітати.

Щоб хотілось і моглося,

Щоб омріяне збулося.

Разом крикнемо "Ура!" –

Зустрічаємо рік Щура.

***

В новому році хай щастить,

Голова хай не болить.

Дятли ті, що нас довбають

Хай негайно повтікають.

Грошенят більше вдвоє,

А кохання навіть втроє,

І нехай цей Новий 2020 Рік

Буде кращим як торік!

***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося

Радісно і щасливо!

Щоб здійснилися задуми й мрії,

І щастям повнились надії!

***

В Новий рік бажаю щастя

Вам, здоров’я і добра.

Здійснення щоб мрій заповітних

Ніч казкова принесла.

***

Гість стукає у двері ваші, він щасливий і багатий.

Нехай прийде в такому вигляді рік 2020-ий!

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі й у хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

***

Хай щастить в новому році

Вам на службі та в сім'ї.

Більше радісних емоцій

В повсякденному житті.

***

З Новим роком, з щастям новим,

Хай же буде кольоровим.

І веселим, і яскравим,

І щоб не було замало!

***

Мої вітання з Новим Роком!

Бажаю йти веселим кроком,

Бажаю радісно всміхатись,

Проблемам різним не здаватись!

***

Новий рік до нас вже йде,

Рік Щура – не підведе,

Щастя він до нас приносить,

Все, що тільки серце просить!

***

Сніжинки білим хороводом кружляють в новорічний час,

А я з 2020-им роком сердечно привітаю вас!

***

Зустрічайте Щура – ось він,

Подарунків всім нам приніс –

Добра, успіхів, процвітання,

Поспішає виконати всі бажання!

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