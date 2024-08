Тейлор Свіфт розпочала фінальну частину Eras Tour разом з таємним гостем

Американська співачка Тейлор Свіфт відновила фінальну частину свого європейського туру The Eras на стадіоні Вемблі в Лондоні. До неї долучився британський співак Ед Ширан.

Тейлор Свіфт завжди вміла дивувати своїх шанувальників, і цього разу не стала винятком. Початок фінальної частини її туру був не просто концертом, а справжнім спектаклем.

Варто знати: Акторка Лілі Коллінз знялася в рекламі Google в сукні українського бренду

Кожна пісня супроводжувалася неймовірними світловими ефектами та хореографією. Справжньою родзинкою вечора став виступ Еда Ширана, який несподівано з’явився на сцені. Дует двох музикантів став справжнім сюрпризом для всіх присутніх.

Це був неймовірний момент. Співати разом з Тейлор на такій великій сцені – це мрія, що стала реальністю, – прокоментував Ед після виступу.

На стадіоні Вемблі, що вміщує 92 000 глядачів, Тейлор Свіфт виконала разом з Едом Шираном їхні спільні пісні "Everything Has Changed" і "End Game". Також вони разом виконали сольну пісню Ширана "Thinking Out Loud".

Концерт в Лондоні став першим виступом Тейлор Свіфт після скасування шоу в Відні 8-10 серпня через заплановану терористичну загрозу. Це також було її перше повернення до Великої Британії після нападу з ножем у Саутпорті наприкінці липня. Тоді напад стався у танцювальному класі, присвяченому музиці Свіфт, загинули діти.

Ед Ширан / Getty Images

Тур Eras Tour став одним з найуспішніших в кар'єрі Тейлор Свіфт. Відвідуючи різні міста Європи, співачка дарувала своїм фанатам незабутні емоції та враження. Кожен концерт ставав справжнім святом, а квитки розліталися миттєво.

Під час туру Свіфт виконує пісні з десяти її студійних альбомів, сетліст складається з 46 композицій, 16 змін костюмів, концерт триває понад три години. Фінальна частина туру обіцяє бути ще масштабнішою та грандіознішою. Тейлор Свіфт планує завершити Eras Tour з небувалим розмахом, дивуючи своїх шанувальників новими сюрпризами та незабутніми виступами. Це буде подія, яку обговорюватимуть ще довго після її завершення.

Тейлор завжди знаходить спосіб зробити свої концерти особливими та незабутніми. Її виступи завжди наповнені енергією та справжнім мистецтвом, – зазначив один з фанатів на виході зі стадіону.

І ще: Неочікуваний дует: YAKTAK і VLADA K презентували спільну пісню "Увімкни"