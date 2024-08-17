Неочікуваний дует: YAKTAK і VLADA K презентували спільну пісню "Увімкни"

У п'ятницю, 16 серпня, виконавці YAKTAK і VLADA K запрем'єрили пісню "Увімкни". Трек дозволяє слухачам зазирнути в душі артистів і дізнатися про їхні найглибші почуття.

Атмосферний дуетний трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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"Текст пісні "Увімкни" – про те, що музика для артиста є способом комунікації, яка дозволяє поділитися думками, проблемами й почуттями. Вона говорить про те, як пісні можуть торкнутися душі, надихнути й навіть допомогти знайти втіху у важкі моменти. За словами виконавців, музика дозволяє їм відкрити своє серце світові.

Тож через кожну пісню я намагаюся передати те, що горить у моїй душі. Біль, щастя – у пісню можна вкласти все, – розкрила співачка.

YAKTAK і VLADA K зазначили, що творчість – важлива ланка в їхньому житті. Пісня "Увімкни" розповідає про натхнення та втіху, які отримують люди під час прослуховування треків у важкі часи. Музика допомагає фанатам відчути емоційний стан артистів і знайти в ньому щось схоже з власним.

Кожна пісня – це моя історія, моя душа. Я хочу, щоб люди відчували, що вони не самотні у своїх почуттях і переживаннях. Щоб поговорити зі мною, варто послухати мої пісні, – зізнався YAKTAK.

Водночас зірки випустили кліп до композиції. У відеороботі артисти постали на природі у схожих образах – білих футболках і джинсах.

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