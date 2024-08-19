Акторка Лілі Коллінз знялася в рекламі Google в сукні українського бренду

Акторка Лілі Коллінз, зірка серіалу “Емілі в Парижі”, знялася в рекламному ролику для сервісу Shop with Google в колаборації Emily in Paris x Google.

У відео вона одягнена у сукню від українського бренду J’amemme.

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Лілі Коллінз стала героїнею нового рекламного ролика шопінг-сервісу Shop with Google. Ролик знятий в стилі популярного серіалу "Емілі в Парижі".

Емілі завжди одягається унікально, але сьогодні вона схибила (одягла босоніжки, які носять всі). На щастя, з Lens вона може одразу знайти правильний стиль, – йдеться в описі сервісу, який працює за допомогою функції Lens.

У рекламі Лілі Коллінз, в образі Емілі Купер, носить ефектну сукню з великою квіткою від українського бренду J’amemme. Сукня ніжно-блакитного кольору з великою квіткою з органзи доповнена сріблястими підборами, асиметричними сережками та бірюзовою мінісумкою.

J’amemme – український бренд, заснований у 2018 році. Вся продукція виготовляється вручну. Дизайнерка Юлія Ярмолюк у своїй роботі акцентує на спрощених формах та високій якості. Бренд представили на Тижні моди в Нью-Йорку та у топових медіаресурсах, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Elle.

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