Таїланд назвав посилені умови для в'їзду іноземних туристів

Таїланд відкрив кордони для в'їзду у країну туристам, у яких на банківському рахунку зберігається кругленька сума. Мандрівники можуть отримати візу типу TR, яка дозволяє перебувати в екзотичній країні 60 днів з можливістю продовження ще на 30 діб.

Так, тепер, щоб відправитися у відпустку в Таїланд, у вас має бути на рахунку не менше як 500 тисяч батів (близько 20 тисяч доларів). І це не єдина умова для мандрівників.

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Влада країни назвала ще низку умов для в'їзду. В першу чергу потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений протягом 72 годин до польоту. Після в'їзду в країну туристам зроблять другий тест на вірус.

"У разі позитивного результату тесту мандрівник буде переведений в державну лікарню на карантин", – повідомляє портал.

Також туристам необхідна віза вартістю 30-40 євро і страховка на суму не менше 100 тисяч доларів на весь термін перебування в Таїланді. Вона повинна покривати витрати на лікування коронавірусної інфекції. Уточнюється, що довгострокові візи типу STV з терміном дії 90 днів доступні тільки жителям держав з низьким рівнем поширення COVID-19.

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