На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Готель на Мальдівах запропонував необмежене проживання на весь 2021 рік
-
- 42
Через пандемію коронавірусу і зменшення кількості туристів готель Anantara Veli Maldives запропонував гостям необмежене проживання протягом 2021 року. Послуга коштує 30 тисяч доларів.
Так, готель пропонує необмежене проживання у власному бунгало над водою, безкоштовні сніданки і трансфер від аеропорту, а також знижки на спа-процедури. Свою пропозицію Anantara Veli Maldives назвав "Необмежене перебування в раю".
І ще: Названі найвигідніші туристичні напрямки після пандемії
Уточнюється, що пакет розрахований на весь 2021 рік і передбачає, що, заплативши 30 тисяч доларів, туристи можуть зупинитися у власному бунгало над водою необмежену кількість днів протягом наступного року. Готель акцентує, що сума вже включає всі податки та збори.
Попри те, що Anantara VeliM aldives – не найдорожчий готель на Мальдівах, проживання там коштує близько 500 доларів за одну ніч. Тому якщо хтось прийме рішення скористатися пропозицією і зупинитися в бунгало над водою протягом усього 2021 року, він витратить близько 83 долари за ніч.
Читайте також: Найгірше місце на Airbnb: компанія друзів запропонувала туристам зупинятися у полі
-
18:19Гороскоп на 9 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51До затонулого Титаніка запустять екскурсії: названа вартість найдорожчого туру
-
17:23Королева Єлизавета II вперше вийшла на публіку у масці: фото
-
16:54Готель на Мальдівах запропонував необмежене проживання на весь 2021 рік
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:53Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси
-
15:25NASA пропонує всім охочим отримати паспорт астронавта: прості умови
-
14:50Lego запустила новорічну акцію, яка порадує дітей з незаможних родин
-
14:22У Японії почали продавати "Байден бургер": що у нього входить
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
13:16Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин
-
12:47Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді
-
12:148 компліментів, які потрібно говорити жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
11:15Діджей – це музикант, а рейв – концерт: таке рішення суду
-
10:48Логотип Pringles тепер безвусий: навіщо це зробили
-
10:17Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку
-
09:49Продуктивність Apple A14X Bionic та Intel Core-i9: MacBook на фірмовому процесорі буде топ
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
09:05День ангела Дмитра 2020: значення імені та характер його власників
-
08:43Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
22:00Привітання з Днем ангела Дмитра 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
12:20Ця якість притаманна усім успішним людям
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
- 06 листопада
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу