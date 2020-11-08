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Готель на Мальдівах запропонував необмежене проживання на весь 2021 рік

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Готель на Мальдівах запропонував необмежене проживання на весь 2021 рік - фото 1

Через пандемію коронавірусу і зменшення кількості туристів готель Anantara Veli Maldives запропонував гостям необмежене проживання протягом 2021 року. Послуга коштує 30 тисяч доларів.

Так, готель пропонує необмежене проживання у власному бунгало над водою, безкоштовні сніданки і трансфер від аеропорту, а також знижки на спа-процедури. Свою пропозицію Anantara Veli Maldives назвав "Необмежене перебування в раю".

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Уточнюється, що пакет розрахований на весь 2021 рік і передбачає, що, заплативши 30 тисяч доларів, туристи можуть зупинитися у власному бунгало над водою необмежену кількість днів протягом наступного року. Готель акцентує, що сума вже включає всі податки та збори.

Попри те, що Anantara VeliM aldives – не найдорожчий готель на Мальдівах, проживання там коштує близько 500 доларів за одну ніч. Тому якщо хтось прийме рішення скористатися пропозицією і зупинитися в бунгало над водою протягом усього 2021 року, він витратить близько 83 долари за ніч.

Готель на Мальдівах запропонував необмежене проживання на весь 2021 рік - фото 434099

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Джерело: anantara
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