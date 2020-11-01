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Названі найвигідніші туристичні напрямки після пандемії

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Названі найвигідніші туристичні напрямки після пандемії - фото 1

Експерти в туристичній галузі передбачили зниження цін на проживання в готелях у 2021 році на 17 відсотків і назвали найвигідніші напрямки для поїздок після пандемії коронавірусу. Про це повідомляє туроператор DER Touristik.

Так, найбільше подешевшали, за словами аналітиків, острів Пхукет в Таїланді – середня ціна на номер складе 29,4 долара. Слідом за ним фахівці відзначили Делі, де проживання обійдеться в середньому у 34 долари за ніч.

І ще: ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії

Острів Пхукет в Таїланді - фото 433086
Острів Пхукет в Таїланді

Крім того, до рейтингу потрапила столиця Малайзії Куала-Лумпур і індонезійський курорт Балі, середня вартість проживання в яких виявилася однаковою – 35,4 долара за ніч. Далі розташувався Бангкок (43,5 долара) і Санкт-Петербург (43,5 долара).

Експерти також відзначили, що пандемія вплинула і на дорогі напрямки, проте їхні високі ціни зменшилися несильно. На першому місці за дорожнечею проживання опинився Цюріх, Швейцарія, – 246,8 долара за ніч в готелі, а на другому і на третьому – великі міста США, а саме Лос-Анджелес (237,4 долара за ніч) і Нью-Йорк (231,5 долара).

Делі в Індії - фото 433088
Делі в Індії
Куала-Лумпур у Малайзії - фото 433087
Куала-Лумпур у Малайзії

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Джерело: dertouristik
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