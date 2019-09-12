Бумбокс – Таємний код Рубікон: слухайте довгоочікуваний альбом гурту

Гурт Бумбокс нарешті презентував першу частину нового альбому "Таємний код Рубікон", на який фанати чекали цілих 6 років. Слухайте платівку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Бумбокс потішив шанувальників першою частиною довгоочікуваної платівки "Таємний код Рубікон", яка стала першою після 6-річної перерви. У плейлист ввійшли сім пісень, більшість яких вже відома слухачам. Серед них: "Тримай мене" з гуртом The Gitas, переспів "Ангела, як я" гурту "Крихітка", "Дрантя", "Безодня" з Тіною Кароль, "ДШ", "Твій на 100%" та "Побачимось".

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Продовження альбому заплановане вже після однойменного туру Бумбоксу. Як розповіли музиканти, у другій частині платівки буде 5 абсолютно нових треків та акустичні бонусні пісні.

Слухати онлайн альбом Бумбокс – Таємний код Рубікон:

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