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Анна Буткевич представила своє "СеЛяВі": слухайте нову музичну роботу

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Анна Буткевич представила своє "СеЛяВі": слухайте нову музичну роботу - фото 1

"СеЛяВі" – це пісня про наше життя, і що в один прекрасний момент, все може змінитись, але потрібно далі жити та працювати. Дивіться кліп та слухайте нову пісню артистки!

Від початку повномасштабного вторгнення у Анни не було натхнення на створення музики – весь час займала волонтерська діяльність.

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Всі 6 місяців з початку повномасштабного вторгнення Анна та її сім'я допомагають Україні та українцям, особливо – лікарням, військовим, переселенцям. Разом з фондом BVG charity fund співачка запустила акцію підтримки та допомоги молодим мамам, таку поміч отримали вже понад 15 000 сімей, а сума допомоги склала понад 2 000 000 €.

Кожного дня я отримувала безліч пісень від різних авторів, але навіть не могла їх послухати, банально не було часу для цього. Якось мені подзвонив Андрій Осадчук (артист BRODVEI), і повідомив, що написав для мене пісню, коли послухала, вирішила, що потрібно повертатись до творчої роботи. Після запису пісні в мене з'явилось натхнення, тому вже готова наступна пісня, яку планую презентувати восени. Наші воїні дають силу, тому кожна пісня це присвята та вдячність їм", – поділилась Анна.

Анна Буткевич допомагає в різних галузях, також всі гроші від монетизації музики передає тим, кому необхідна допомога.

У відео на пісню використані кадри з минулого життя артистки, яке вже точно не буде таким як раніше. Але співачка впевнена, що після перемоги України – все буде краще! Все буде Україна!

Слухати пісню Анна Буткевич – СеЛяВі:

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