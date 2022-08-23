Рідна мати моя: Анна Трінчер з бабусею і мамою зворушила "Піснею про рушник"

Анна Трінчер до Дня Державного прапора випустила кавер на знамениту "Пісню про рушник", яку виконала разом з мамою та бабусею. Нова версія вже припала до душі фанатам, тож радимо її зацінити!

21-річна співачка та зірка серіалу "Школа" та талановита українська співачка Анна Трінчер розчулила шанувальників кавером на легендарну "Пісню про рушник". Виконавиця разом з бабусею та мамою захопили своїми голосами та чарівним виглядом. За короткий час чуттєве відео зібрало вже понад 53 тисячі переглядів, пише Радіо MAXIMUM.

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Ніколи не замислювались, що означає "сила роду"? Якщо дослівно по запиту "окей, гугл", це колосальний енергетичний ресурс, який накопичується усіма поколіннями предків. Скільки сили і впливу в цьому значенні… Я просто хочу, щоб з цього моменту сила вашого роду давала вам відчуття, що ви здатні на все! Саме так є у мене. Я дивлюсь в очі моєї ба і бачу там безмежну любов і прийняття, дивлюся в очі мами і бачу там повне розуміння, мудрість і віру. Заради цього вартує жити!, – відзначила зірка, додавши, що завжди буде маленькою донечкою для своєї мами, якою б сильною і незалежною вона не була.

Анна Трінчер – Рідна Мати Моя (Кавер feat. Ма&Ба), дивіться кліп онлайн:

Пісня про рушник, текст:

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала.

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луги, й солов'їні гаї,

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші твої.

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші, блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

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