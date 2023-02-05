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Рок-гурт "Мій конфлікт" присвятили пісню "Не ідеальні" на День Святого Валентина
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Музиканти з гурту "Мій конфлікт" випустили новий трек проти Tinder та сайтів знайомств! Ця пісня присвячена саме закоханим. Слухайте музичну прем'єру!
Рокери не зробили цей трек банально романтичним. Він про кохання, але не в сенсі утопічних стосунків та "рожевих сердечок", а зовсім навпаки. Зараз часи, коли люди живуть в мережі й там і намагаються знайти собі пару, обираючи лише по фото та короткій інформації, яку людина надала про себе, або навіть вигадала, малюючи свій ідеальний образ.
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Так, пісня "Не ідеальні" як раз нагадує кожному з нас, що в реальному світі всі ми можемо бути не такими привабливими як вигаданий образ, зі своїми вадами, але ми живемо в реальності, тому люди є прекрасними саме в їх недосконалості. Та "не ідеальні" люди можуть знайти собі таких самих "не ідеальних" та бути щасливими. І от, коли ці недосконалі характери знайдуть один одного, так і станеться той самий match!
Кожен із нас мав справу із сайтами чи додатками знайомств, де ти шукаєш дівчину за певними характеристиками та за "обкладинкою". Але дуже часто в реальності це виявлялося зовсім не тим, що було написане. Тому ми закликаємо краще зустрічати не таких досконалих людей просто у житті, ніж вестись на ілюзію в інтернеті! Знайомтеся на вулицях, у кав'ярнях та закохуйтеся у таких не ідеальних", – зазначили учасники гурту "Мій конфлікт".
До слова, авторами пісні стали одразу два учасники гурту – Роман та Єгор.
Слухати пісню Мій Конфлікт – Не Ідеальні:
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