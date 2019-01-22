Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

TAYANNA сенсаційно покинула Нацвідбір на Євробачення 2019

  • 1509
TAYANNA відмовилася від участі в Нацвідборі - фото 1
TAYANNA відмовилася від участі в Нацвідборі

Співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) вирішила відмовитися від участі в Національному відборі на Євробачення 2019. Дізнайтеся, чому зірка зважилася на такий крок!

Саме TAYANNA вважалася фаворитом українського відбору на Євробачення 2019. При цьому свої сили в конкурсі співачка пробувала вже двічі. Минулого року вона посіла друге місце з піснею "Леля", а в 2017-му вона з композицією "I Love You" отримала однакову кількість балів з O.Torvald, але поступилася гурту через нижчі оцінки глядачів. Вочевидь, TAYANNі набридло зупинятися за крок від перемоги.

Тут більше: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019

"Я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Цього року я не братиму участь в Національному відборі на Євробачення. Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням. Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір", – відверто заявила співачка.

TAYANNA також висловила впевненість, що знайдуться артисти, які не потрапили до переліку учасників, але яким квиток до Ізраїлю потрібніший, ніж їй. Судячи зі слів артистки, її місце в півфіналі Нацвідбору посяде новий виконавець. Хто саме – оголосять організатори конкурсу.

Я все ж таки зрозуміла, що головне змагання в житті творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою та мати силу приймати непрості рішення. Я поважаю та люблю всю нашу команду, яка вірить в мене та весь цей час робила все, щоб ми досягнули цієї амбітної мети. Але я кажу НІ. Досить. Я поринаю в те, що мене дiйсно захоплює – запис нового альбому та пiдготовка до сольного концерту, – підсумувала TAYANNA.

Зірка також подякувала всім шанувальникам за підтримку. А як вам несподіване рішення TAYANNA?

Слухайте також: Конкурсна пісня Нацвідбору 2019 Ivan NAVI – All For The Love

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162155
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз