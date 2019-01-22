TAYANNA сенсаційно покинула Нацвідбір на Євробачення 2019

Співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) вирішила відмовитися від участі в Національному відборі на Євробачення 2019. Дізнайтеся, чому зірка зважилася на такий крок!

Саме TAYANNA вважалася фаворитом українського відбору на Євробачення 2019. При цьому свої сили в конкурсі співачка пробувала вже двічі. Минулого року вона посіла друге місце з піснею "Леля", а в 2017-му вона з композицією "I Love You" отримала однакову кількість балів з O.Torvald, але поступилася гурту через нижчі оцінки глядачів. Вочевидь, TAYANNі набридло зупинятися за крок від перемоги.

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"Я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Цього року я не братиму участь в Національному відборі на Євробачення. Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням. Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір", – відверто заявила співачка.

TAYANNA також висловила впевненість, що знайдуться артисти, які не потрапили до переліку учасників, але яким квиток до Ізраїлю потрібніший, ніж їй. Судячи зі слів артистки, її місце в півфіналі Нацвідбору посяде новий виконавець. Хто саме – оголосять організатори конкурсу.

Я все ж таки зрозуміла, що головне змагання в житті творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою та мати силу приймати непрості рішення. Я поважаю та люблю всю нашу команду, яка вірить в мене та весь цей час робила все, щоб ми досягнули цієї амбітної мети. Але я кажу НІ. Досить. Я поринаю в те, що мене дiйсно захоплює – запис нового альбому та пiдготовка до сольного концерту, – підсумувала TAYANNA.

Зірка також подякувала всім шанувальникам за підтримку. А як вам несподіване рішення TAYANNA?

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