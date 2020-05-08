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Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки

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Татри - фото 1
Татри / Michał Gałczyński

Фотограф показав свою подорож у Татрах Словаччини, яка надихає побачити цю красу на власні очі.

Знайомтесь, Міхал Галчинський (Michał Gałczyński) – талановитий фотограф, який вирішив разом з дівчиною та її батьками поїхати до курорту Татранська Ломніца у Словаччині. Це місце дуже популярне серед мандрівників і є чудовою локацією для вивчення прекрасних гір. Сам Міхал зізнається, що для нього це одне із десяти найкрасивіших місць Європи.

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Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282953
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282952
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282951
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282950
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282949
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282948
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282947
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282946
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282945
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282944
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282943
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282942
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282941
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282940
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282939
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński
Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки - фото 282938
Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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