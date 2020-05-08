Татри у Словаччині: ефектні фото мандрівки

Фотограф показав свою подорож у Татрах Словаччини, яка надихає побачити цю красу на власні очі.

Знайомтесь, Міхал Галчинський (Michał Gałczyński) – талановитий фотограф, який вирішив разом з дівчиною та її батьками поїхати до курорту Татранська Ломніца у Словаччині. Це місце дуже популярне серед мандрівників і є чудовою локацією для вивчення прекрасних гір. Сам Міхал зізнається, що для нього це одне із десяти найкрасивіших місць Європи.

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Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

Поїздка у Татри в Словаччині / Michał Gałczyński

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