У Туреччині готуються до туристичного сезону

Міністерство туризму і культури Туреччини повідомило, як зміниться відпочинок в Туреччині після зняття обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Як заявив міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Ерсой, якщо ситуація з коронавірусів в Туреччині і в світі буде поліпшуватися, то вже в кінці травня почнуть відкриватися готелі, які отримали так звані "сертифікати здоров'я". Також буде запущено внутрішнє транспортне сполучення, включаючи авіарейси.

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На другому етапі Туреччина дозволить авіасполучення з тими країнами, де пандемія піде на спад і не буде фіксуватися нових випадків COVID-19. Готелі будуть зобов'язані гарантувати соціальне дистанціювання, проводити регулярну стерилізацію, перевірку здоров'я персоналу і забезпечити своїх співробітників засобами індивідуального захисту. В обов'язковому порядку готелі мають забезпечити цілодобову роботу кваліфікованого медичного персоналу.

Повідомляється, що готелям доведеться працювати тільки на половину від наявного номерного фонду. У ресторанах готелів буде зменшено кількість столиків, щоб забезпечити необхідну соціальну дистанцію. Соціальне дистанціювання стане обов'язковим і на пляжі: шезлонгів стане менше.

Відпочинок

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