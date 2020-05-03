Австралійці створили дім мрії на колесах: яскраві фото

Архітектори продовжують дивувати крихітними та практичними помешкання для шанувальників мандрів. І цей будиночок не став виключенням. Зацініть!

Австралійська архітектурна студія HÄUSLEIN створює невеличкі будівлі на колесах, де є все необхідне для життя. На 20 квадратних метрах розмістили кілька кімнат.

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Споруда зведена з дерева і частково обшита металевими панелями. На нижньому рівні розміщується кухня, поряд вітальня, а також ванна кімната. А спальня з королівським ліжком впевнено зайняла другий рівень. Варто додати, що дім повністю автономний і потрапити сюди можна за допомогою смарткарти. Вартість такого ідеального помешкання на колесах складає від 79 тисяч доларів (включно з технікою).

Джерело фото: hauslein.com.au/little-sojourner

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