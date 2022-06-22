Тарас – "Українці": автор хіта "Байрактар" випустив нову пісню

У Тараса, який підкорив мережу своєю попередньою піснею про Байрактар, вийшов новий трек "Українці". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню про сміливість українців.

Прем'єра пісні "Українці" відбулася 18 червня. І за кілька днів на YouTube вона вже набрала понад 22 тисячі переглядів.

І ще: Тільки Russia Goodbye: Вєрка Сердючка заспівала оновлений хіт в Амстердамі

"Українські солдати – неперевершені!", – прокоментував нову музичну роботу Тарас Боровок.

Автор відомого хіта "Байрактар" Тарас записав нову пісню, яка підніме вам бойовий дух!

Слухати пісню Тарас Боровок – Українці:

До теми: Chico & Qatoshi – "Ластівки": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Допоможе ЗСУ"