Chico & Qatoshi – "Ластівки": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Допоможе ЗСУ"

У Chico & Qatoshi вийшов новий трек "Ластівки". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню, яка вже встигла засісти в головах українців.

Так, прем'єра пісні відбулася 19 червня. І за два дні "Ластівки" уже набрали понад 300 тисяч переглядів на YouTube.

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Зауважимо, що трек став вірусним серед користувачів TikTok ще до офіційного релізу. У популярній соцмережі на цю композицію зняли кілька десятків тисяч коротких відео.

Ластівка – це вісник добра, щастя, надії, позитивного переходу та відродження. Тому ми й вирішили задіяти у приспіві саме її, – розповів Микола Сопронюк (справжнє ім'я Qatoshi).

Цікаво, що за основу пісні взяли популярний мем з 2014 року. Тоді юнак з гітарою в руках перед камерою заспівав такі рядки:

Ластівки, ластівки, ластівки,

Ромашки, ромашки, ромашки,

Вишні, черешні, вершки,

Надіньте мурашці кашкет.

Chico & Qatoshi – Ластівки: слухайте пісню онлайн

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