Тільки Russia Goodbye: Вєрка Сердючка заспівала оновлений хіт в Амстердамі

Вєрка Сердючка в рамках телемарафону на підтримку України влаштувала запальний виступ в Амстердамі. І цього разу пісня Lasha Tumbai" нарешті зазвучала так, як її завжди чули українці, – Russia Goodbye. Зацініть!

Знаменита Вєрка Сердючка провела ефектний виступ посеред Амстердаму під час телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine – Striving Together. І на сцені зірка виконала нову версію хіта "Lasha Tumbai", яка вкотре нагадує про напрям для окупантів, пише Радіо MAXIMUM.

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Я ніколи не співала Russia Goodbye, завжди "Lasha Tumbai". Але зараз – тільки "Russia Goodbye" і це ще м’яко кажучи, – зауважила вона зі сцени.

Під час пісні Сердючка вигукувала, що "Україна – це круто та кльово", а підсилили атмосферу музиканти, які приміряли футболки з написами "х*й війні". Також на фоні сцени можна було зауважити величезний напис "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею" (відомий уривок з пісні СТАСІК – Колискова для ворога).

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