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Біллі Айліш виконає саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / peopletalk

Заголовну пісню в новому фільмі про Джеймса Бонда виконає Біллі Айліш. Про це повідомляється в офіційному твіттері франшизи про агента 007.

Американська співачка Біллі Айліш стала наймолодшим виконавцем саундтреку до фільму про Бонда за всю історію франшизи. Пісню, назва якої поки не розголошується, вона написала разом зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом.

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Новий, 25-й за рахунком фільм про Джеймса Бонда отримав назву "Не час помирати". Головну роль, як і в кількох попередніх фільмах, виконає Деніел Крейг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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