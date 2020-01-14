Біллі Айліш виконає саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда

Заголовну пісню в новому фільмі про Джеймса Бонда виконає Біллі Айліш. Про це повідомляється в офіційному твіттері франшизи про агента 007.

Американська співачка Біллі Айліш стала наймолодшим виконавцем саундтреку до фільму про Бонда за всю історію франшизи. Пісню, назва якої поки не розголошується, вона написала разом зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом.

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Новий, 25-й за рахунком фільм про Джеймса Бонда отримав назву "Не час помирати". Головну роль, як і в кількох попередніх фільмах, виконає Деніел Крейг.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

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