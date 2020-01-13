Фарго: вийшов трейлер четвертого сезону серіалу

На каналі TV Promos в YouTube розмістили трейлер четвертого сезону кримінальної драми Фарго. Дивимося разом!

Серіал знятий за мотивами однойменного фільму братів Коенів 1996 року.

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Дія проєкту відбувається в 1950 роки. У центрі сюжету два мафіозні угруповання. Глави синдикатів вирішують обмінятися своїми старшими синами, щоб узгодити питання курирування поставки наркотиків і контрабанди. Коли раптово помирає один з ватажків, плани руйнуються.

Ролі виконали Кріс Рок, Джек Х'юстон, Джейсон Шварцман. Прем'єра четвертого сезону Фарго запланована на квітень 2020 року на стрімінговому сервісі Hulu.

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