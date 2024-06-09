Тануть у роті: приготуйте смачнезні шоколадні кексики з фундуком

Ми продовжуємо підшукувати для вас рецепти надзвичайно смачних страв. Цього разу зберігайте перепис шоколадних кексиків з фундуком.

Рецептом поділилися шеф-кухарі Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська в інстаграмі. Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ готувати цю смакоту!

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Ми з Ольгою Мартиновською продовжуємо ділитись з вами смачними рецептами страв, які легко готуються та чудово смакують. Сьогодні підготували для вас рецепт неймовірно смачних шоколадних кексів з фундуком. Вони дуже пухкі, і буквально тануть у роті,

– зауважив він.

Інгредієнти:

Яйця – 2 штуки;

Борошно – 140 грамів;

Цукор – 120 грамів;

Какао – 45 грамів;

Молоко – 120 грамів;

Вершки – 100 грамів;

Олія – 100 грамів;

Розпушувач – ½ чайної ложки;

Фундук – жменя.

Як приготувати шоколадні кексики: дивіться відео

Приготування кексиків:

Яйця збити з цукром, додати молоко, вершки та олію. Додати борошно, какао та розпушувач і перемішати до однорідної маси. Тісто перелити в пакет-слайдер, а форми для кексів застелити пергаментом. Пакет-слайдер надрізати в куточку та розподілити тісто по формах. Зверху покласти фундук. Випікати при температурі 180° протягом 20 – 40 хвилин (залежно від розміру ваших кексів), а готовність перевірити шпажкою.

"P.S.: готові кекси можна прикрасити або начинити розтопленим шоколадом за бажанням", – пропонує Ектор.

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Приготуйте ці смачні шоколадні кексики. Вони однозначно стануть улюбленими серед ваших рідних!