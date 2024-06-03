Полуниця в шоколаді: готуємо смачний літній десерт

У перший тиждень літа пропонуємо вам готувати лише літні солодкі страви. Ольга Рябенко поділилась рецептом смачного десерту.

Шукайте деталі приготування полуниці у шоколаді на сторінці Ольги Рябенко у Instagram.

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Полуницю люблять всі, і дорослі і діти. І поки сезон полуниці у розпалі, ділюсь з вами рецептом корисного, смачного та освіжаючого десерту, – пише Ольга.

Інгредієнти:

Полуниця;

Йогурт;

Мед або сироп;

Шоколад.

Процес приготування:

1. Полуницю помити та подрібнити.

2. Додати йогурт, мед та перемішати.

3. За допомогою ложки викласти невеликими порціями на пергамент, вставивши всередину палички. Відправити в морозилку.

4. Шоколад розтопити на водяній бані, або в мікрохвильовці.

5. Занурити морозиво в шоколад та дати застигнути.

6. За бажанням можна прикрасити сушеними ягодами, або будь-чим, на ваш смак.

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