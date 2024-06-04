Рецепт ніжного пташиного молока від Ектора Хіменеса-Браво

Радіо Максимум продовжує шукати цікаві та смачні рецепти. Цього разу пропонуємо приготувати неймовірно ніжний десерт від Ектора Хіменеса-Браво.

Деталі приготування ніжного та смачного пташиного молока з бісквітом шукайте на сторінці шеф-кухаря у Instagram.

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Цей десерт ідеально доповнить ваш святковий стіл. Він готується дуже просто, але точно сподобається усім гостям.

Інгредієнти:

• Масло – 125 г;

• Борошно – 3 ст.л;

• Крохмаль – 3 ст.л;

• Цукор – 1,5 ст.л;

• Молоко – 1 л;

• Збиті вершки – 1 б.



Для шоколадного соусу:



• Молоко – 2 скл.;

• Вода – 1 скл.;

• Борошно – 1 ст.л;

• Крохмаль – ½ ст.л;

• Какао – 2,5 ст.л;

• Цукор – 1,5 ч.л;

• Шоколад – 60 г;

• Масло – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Для приготування шоколадного соусу змішати всі інгредієнти, окрім шоколаду та масла, довести до кипіння та варити ще 1 хв.

2. Вимкнути вогонь, додати шоколад та масло, перемішати.

3. Охолодити, постійно помішуючи. Після чого відправити в холодильник.

4. Готуємо решту десерту: масло розтопити, додати борошно та підсмажити.

5. Додати решту інгредієнтів та перебити блендером.

6. Охолодити та додати подрібнений бісквіт. Перемішати.

7. Викласти основну масу з бісквітом по формах, а зверху залити шоколадним соусом.

8. Відправити в холодильник на ніч.

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