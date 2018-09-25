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Танцюючий хлопчик зірвав прямий ефір: кумедне відео
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Те відчуття, коли ти – природжений танцюрист і тобі начхати на прямий ефір.
Дитина зірвала ефір, вибігши на знімальний майданчик. Хлопчик з'явився в кадрі, танцюючи, при цьому він настільки захопився танком, що не звертав уваги на камери.
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Ролик був опублікований в Instagram. У момент інциденту ефір вели Джуліана Ранчич та її колега Джейсон Кеннеді. Хлопчик, до речі, є сином Ранчич. Спочатку непроханого гостя помітив Кеннеді, а опісля і Ранчич, яка була шокована появою сина. Жінка спробувала заспокоїти дитину і пояснити, що працює. Вона також зазначила, що поява сина не була запланована.
У підсумку мати так і не змогла приструнити свого сина, і Кеннеді довелося прийти їй на допомогу. Ролик уже встиг стати вірусним у мережі.
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