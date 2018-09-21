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Пранкери підробили рекламу McDonalds і розбагатіли

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Пранкерам пощастило - фото 1
Пранкерам пощастило / Twitter

Компанія McDonalds найняла на роботу двох пранкерів, які повісили свій портрет в одному з ресторанів мережі.

Американський студент Джев Маравіла звернув увагу на те, що на постерах в McDonalds немає азіатських моделей і повісив на порожній стіні плакат із зображенням себе і свого друга. Він провисів понад 50 днів і ніхто нічого не помітив.

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Тоді вони опублікували відео, в якому розповіли про свою витівку. Студенти зробили фотосесію, стилізували найкращий знімок під постери, які висять в McDonalds, а потім Маравіла одягнув форму співробітника закладу і повісив плакат.

Ролик став вірусним, але навіть після цього в McDonalds ніяк не відреагували на плакат. Він продовжував висіти. Тоді студент подзвонив в адміністрацію ресторану і розповів їм цю історію. Його похвалили і залишили плакат на стіні.

17 вересня пранкери з'явилися в студії шоу Еллен Дедженерес. Вона навіть попросила їх повісити постер, який намалював її фанат. А потім розповіла, що McDonalds хоче найняти їх для зйомок в рекламі для мережі і вручила їм два величезних чека по 25 тисяч доларів кожен.

Після ефіру в Twitter з'явилося підтвердження серйозності намірів McDonalds.

"Хлопці, ваша мрія здійснилася. Розраховуємо побачити більше робіт від найкращих регіональних дизайнерів інтер'єру, з якими ми працювали", – йдеться в повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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