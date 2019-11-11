Легендарний склад ВіаГри об'єднався вперше за 15 років: відео виступу на Танцях з зірками

На сцені шоу "Танці з зірками" вперше за 15 років виступив легендарний перший склад гурту "ВіаГра". Співачки Надія Мейхер і Альона Вінницька разом виконали свій хіт "Я не вернусь". Дивіться, як це було!

У чвертьфіналі проєкту "Танці з зірками", який відбувся 10 листопада, пари виконували по два танці, один з них супроводжувався виступом українських зірок. Спеціально для номера Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара на сцені з'явився перший склад гурту "ВіаГра".

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Надія Мейхер і Альона Вінницька заспівали хіт "Я не вернусь", під який пара станцювала пристрасне танго. Судді шоу оцінили гучне повернення "ВіаГри", а ось номер Булітко та Дікусара не надто вразив вимогливих хореографів. У результаті пара отримала від суддів лише 33 бали, але цього вистачило для продовження участі в шоу.

Дивитись онлайн виступ першого складу гурту ВіаГра у Танцях з зірками:

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