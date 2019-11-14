Олена Кравець емоційно прокоментувала свій виліт з Танців з зірками 2019

Шоувумен Олена Кравець вперше прокоментувала свій виліт з проєкту Танці з зірками 2019. Своїми думками зірка поділилася з шанувальниками на свій сторінці в Instagram.

Олена Кравець несподівано вдалася до спогадів про свою участь в Танцях із зірками 2019. Учасниця Кварталу 95 вилетіла з шоу ще тиждень тому, але цю подію зірка вирішила прокоментувати тільки зараз. Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала колаж з фотографій з танцюристами, які допомагали їй готуватися до шоу, а прокоментувала вона знімки емоційним віршем.

І ще: Легендарний склад ВіаГри об'єднався вперше за 15 років: відео виступу на Танцях з зірками

"Пара номер тринадцять. Тринадцять історій ... і життів тринадцять ми станцювали. Ми все сказали – собі і паркету, на крок не дійшовши до ефіру 13. Це було красиво, яскраво і сильно, боляче, весело, чесно, часом навиворіт. І спасибі Йому, що в моїй книзі життя з'явилися такі кольорові картинки. Розлетілися всі блискітки, погасли софіти, в титрах залишивши лише головних героїв. Їх теж 13.. тих, кому вдячна, що тепер ця цифра буде щасливою", – написала Кравець.

Нагадаємо, що 12 випуск Танців з зірками 2019 покинула яскрава пара – гумористка Олена Кравець та її партнер Макс Леонов. Попри те, що за результатами голосування суддів, найменшу кількість балів набрали Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, після "танцю за життя" пара Кравець – Леонов попрощалася з участю в проєкті.

Читайте також: