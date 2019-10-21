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Бокс Серіал Великі Вуйки

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі

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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі - фото 1

Українцям показали 9 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 20 жовтня 2019-го.

У дев'ятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 9 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Даніель Салем і Юлія Сахневич, Людмила Барбір і Дмитро Жук, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

Утім, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.. Решта пар виконали танець за життя – джайв. І, за результатами голосування журі, свою участь у проєкті продовжить пара Даніель Салем і Юлія Сахневич.

У дев'ятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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