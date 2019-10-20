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Бокс Серіал Великі Вуйки

Влад Яма показав, як займається в тренажерному залі: ефектне фото

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Відомий український хореограф і суддя телепроєкту Танці з зірками 2019 Влад Яма, як і багато зірок шоу-бізнесу, є активним користувачем Instagram. Танцюрист показав своїм підписникам, як проводить вихідний.

Так, Влад Яма опублікував на своїй сторінці у соцмережі новий знімок, на якому хореограф позував у тренажерному залі. Влад показав, як тренує біцепси.

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Зосереджений погляд, правильна техніка і зручне взуття – все, що потрібно для правильного та продуктивного тренування.

"Вихідний", – лаконічно підписав кадр Яма.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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