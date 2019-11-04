Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 11 випуск шоу

У неділю, 3 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов 11 випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 6 пар, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 3 листопада глядачі побачили 11 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 6 неймовірних пар, темою виступів яких було повернення легенд. До слова, легенда танців Григорій Чапкіс, котрий 13 років тому уже був суддею на проєкті, став постійним членом журі й в цьому сезоні. Крім нього зіркові пари судили король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 11 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічала Регіна Тодоренко.

Дивитись онлайн 11 випуск Танці з зірками від 3-11-2019:

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