Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 9 випуск шоу

У неділю, 20 жовтня, на телеканалі 1+1 вийшов 9 випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 9 пар, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 20 жовтня глядачі побачили 9 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 8 неймовірних пар, які у цьому епізоді виконували танці у компанії дітей. До слова, легенда танців Григорій Чапкіс, котрий 13 років тому уже був суддею на проєкті, став постійним членом журі й в цьому сезоні. Крім нього зіркові пари судитимуть король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 9 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічав Юрій Ткач.

Дивитись онлайн 9 випуск Танці з зірками від 20-10-2019:

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