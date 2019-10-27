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Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у десятому прямому ефірі
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Українцям показали 10 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 27 жовтня 2019-го.
У десятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.
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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 10 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Даніель Салем і Юлія Сахневич, Олена Кравець і Максим Леонов.
Утім, одна з цих пар отримала більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Решта пар виконали бальний танець за життя – ча-ча-ча. І, за результатами голосування журі, свою участь у проєкті продовжить пара Олена Кравець і Максим Леонов
Так, у десятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Даніель Салем і Юлія Сахневич.
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