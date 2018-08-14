Павло Зібров прийняв виклик у Танцях з зірками

Павло Зібров буде брати участь у Танцях з зірками / apostrophe

Харизматичний український співак Павло Зібров буде брати участь в новому проекті Танців з зірками. Виклик "вусаню" кинула телеведуча Оксана Марченко.

Про рішення Павло Зібров оголосив на своїй сторінці в Instagram.

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Він зазначив, що "є ще порох у порохівницях", що неабияк потішило його прихильників у мережі. Співака одразу ж засипали позитивними коментарями та пообіцяли, що будуть за нього вболівати.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Ми ж нагадаємо, що йому виклик кинула скандальна телеведуча Оксана Марченко, котра попри хвилю обурення погодилася брати участь в проекті.

Зазначимо, що Павло Зібров кинув виклик телеведучій Валентині Хамайко. Чи погодиться вона на участь у проекті, ми дізнаємось дуже скоро.

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