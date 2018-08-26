Танці з зірками 2018: чим вразив 1 випуск шоу – дивитися відео онлайн

В Україні відбулася прем'єра шоу Танці з зірками 2018. У 1 випуску проекту зіркові учасники та їхні напарники вперше показали свої танцювальні здібності. Дивіться онлайн відео Танців!

Ведучими прем'єри шоу Танці з зірками 2018 стали Юрій Горбунов і Тіна Кароль, а допомагав їм мегапопулярний DZIDZIO. Суддями проекту залишилися незмінні Влад Яма, Катерина Кухар та MONATIK, які оцінювали номери зіркових пар.

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І хоча, за правилами шоу, у першому ефірі ніяка з 14-и пар не могла покинути паркет, оцінки від суддів отримали всі. Дізнайтеся найцікавіші подробиці у всіх відео 26-08-2018!

1 випуск Танці з зірками онлайн

Відкрив 1 випуск шоу відомий грузинський бізнесмен та продюсер, фіналіст грузинської версії "Танців" Іраклі Макацарія, який добре відомий українкам за участю в проекті "Холостяк 6". У запальному пасадоблі зірковий учасник перевтілився на гарячого тореодора.

Іраклі Макарація і Яна Заєць:

Судді дуже схвально оцінили виступ пари, хоча Катерина Кухар зазначила, що вона не повелася на чари Іраклі.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 7 (21)

Продовжила яскраве шоу "молода вовчиця" Леся Нікітюк, яка підірвала паркет вибуховим зарядом енергії. Ведуча в образі офіціантки спробувала завоювати українського "Вілла Сміта" Макса Єжова. Пара виконала фрістайл під пісню Світлани Лободи "SuperStar".

Леся Нікітюк і Максим Єжов:

Судді відзначили харизму ведучої, однак для високих балів цього виявилося недостатньо.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 5 (18)

Наступною на паркет вийшла 21-річна зірка Мішель Андраде, напарником якої став срібний призер попереднього сезону шоу Танці з зірками Женя Кот. Спокуслива латиноамериканська бачата у виконанні юної зірки та її партнера зачарувала і глядачів, і суддів проекту.

Мішель Андраде та Євген Кот:

Усі судді шоу дали схвальні відгуки виступу та відзначили шалену пристрасть танцівників.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 7 (21)

Фітнес-тренерка Аніта Луценко та її парнер Олександр Прохоров вирішили присвятити свій виступ Кузьмі Скрябіну, якому цьогоріч виповнилося б 50 років. Під пісню "Мовчати" вони станцювали зворушливий та водночас пристрасний контемп з багатьма складними па.

Аніта Луценко і Саша Прохоров:

Судді похвалили техніку учасників, але розкритикували відсутність емоцій. Зокрема, Яма порадив парі "дихати разом".

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 5, Яма – 6 (18)

А от виступ Слави Камінської з гурту НЕАНГЕЛИ та її напарника, переможця минулого сезону Танців Ігоря Кузьменка зірвався, оскільки співачка отримала серйозну травму під час репетицій. За правилами, один раз пара може відмовитися від виходу на паркет, однак якщо до наступного разу Слава не відновиться – вона буде змушена піти...

Танцювальний марафон продовжила Маша Єфросиніна, яка продемонструвала пристрасну румбу. Зразкова телеведуча та мама постала в абсолютно новому амплуа, чим вразила фанів.

Маша Єфросиніна та Макс Леонов:

Влад Яма похвалив техніку учасників, розкритикувавши при цьому Макса за його недостатню сміливість. Катерина Кухар натомість відзначила, що Маша вдало впоралася із завданням. Старт пари Монатік назвав гідним.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 6 (21)

Найснесподіваніший учасник 2 сезону шоу Танці з зірками – 61-річний Павло Зібров – таки довів, що є ще порох у порохівницях. "Винник, тремти", – звернувся до свого конкурента перед виступом легендарний народний артист. Разом зі своєю напарницею Зібров виконав вальс під пісню Квітки Цісик "Місто спить". Свій танець співак присвятив дружині Марині.

Павло Зібров та Марія Шмелева:

Катерина Кухар зізналася, що її розчулив вальс Зіброва, та додала, що чекає від нього хіп-хопу. Монатік попросив зірку станцювати "зіб-брейк" в майбутньому. Натомість Влад Яма порадив попрацювати легенді над гнучкістю рук.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 5, Яма – 5 (17)

Свої танцювальні здібності в аргентинському танго показав боксер Денис Берінчик. Із зіркою проекту "Танцюють всі" Катею Бєлявською спортсмен "підпалив" паркет жагучою пристрастю. Пара виконала круті підтримки, які дуже сподобалися Дімі Монатіку та Владу Ямі.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Катерина Кухар назвала Дениса майстром підтримок, але зауважила, що хоче більше танцю від нього.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 5, Яма – 6 (18)

Ігор Ласточкін продовжив справу Юрія Ткача та Володимира Зеленського на головному паркеті країни. Кумедний джайв зірки Ліги Сміху та його партнерки Ілони Гвоздьової розвеселив увесь зал. Комік використав свою головну зброю – гумор, що не залишило нікого байдужим.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Катерина Кухар наголосила, що несерйозний Ігор Ласточкін серйозно підготувався до першого ефіру. А от Влад Яма вирішив показати колезі по Лізі Сміху, як робити одне з танцювальних па.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

"Сірий кардинал" нового сезону танцювального проекту Злата Огнєвіч довела, що її справді недооціювали суперники. У таємничому модерні співачка показала чудову гнучкість та техніку, та цього виявилося недостатньо.

Злата Огнєвіч і Дмитро Жук:

Монатік порадив Златі вільніше поводитися на паркеті. Катерина Кухар була більш жорсткою та сказала, що пара танцювала без душі, за що судді й поставили учасникам доволі низькі бали.

Оцінки: Монатік – 6, Кухар – 4, Яма – 6 (16)

Наступного учасника вже назвали альфа-самцем Танців з зірками 2! І це – ведучий і ресторатор Микола Тищенко. Компанію йому склала не менш сексуальна NANA – танцюристка та екс-Nikita. "Ревізор" приготував пікантні суші зі своєї парнерки в сальсі.

Микола Тищенко та Nana:

Тріо суддів відзначили розкішну фізичну форму Тищенка, але порадили йому більше рухатися на сцені.

Оцінки: Монатік – 6, Кухар – 3, Яма – 4 (13)

Оксана Марченко стала найскандальнішою учасницею шоу Танці з зірками 2018 і, попри всі суперечки, вона таки вийшла на паркет. Це перше шоу для неї у ролі учасниці. Ведуча виконала чуттєвий вальс.

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:

Судді похвалили Марченко за сміливість, при цьому зазначивши, що їй ще потрібно навчитися володіти своїм тілом.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19)

Зірка серілу "Опер за викликом" Павло Вишняков претендує на роль найгарячішого мачо 2 сезону Танців. Актор перевтілився на шахового короля та разом зі своєю білою королевою зачарував публіку пристрасним танго.

Павло Вишняков і Юля Сахневич:

Судді назвали актора "сірим кардиналом" проекту та зізналися, що в захваті від техніки та емоцій пари. Монатік навіть натякнув, що Павло має всі шанси стати переможцем шоу.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

Ведучий "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін наважився на яскравий експеримент у 1 випуску: його першим танцем на паркеті став хіп-хоп, та ще й під пісню Монатіка. При цьому Сенічкін не тільки навчився танцювати, а й помітно схуднув.

Руслан Сенічкін і Яна Цибульська:

Суддів вразив танець Сенічкіна та Цибульської! Усі троє хореографів схвально оцінили виступ пари, а Монатік навіть захотів "позичити" рух ведучого для власних гастролів.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 7, Яма – 8 (24)

Саме Руслан Сенічкін став фаворитом першого випуску та очолив турнірну таблицю. Аутсайдером несподівано став Микола Тищенко. Уже наступної неділі, 2 вересня, зірки знову вийдуть на паркет, але цього разу хтось буде змушений покинути проект.

Танці з зірками 2 сезон 1 ефір – дивитися онлайн повне відео:

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