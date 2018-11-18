Танці з зірками 13 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

18 листопада на телеканалі 1+1 вийшов 13 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 продовжують тішити прихильників шоу! 13 випуск нового сезону легендарного танцювального проекту показав, яка пара наступною покинула головний паркет країни, а також вразив несподіваними поверненнями на головний паркет країни. На глядачів очікував вечір "тріо". Кожній із пар буде допомагати зірковий партнер. Компанію незмінному ведучому шоу Юрію Горбунову на зірковому балконі склала телеведуча та журналістка Катя Осадча.

Вам сподобається: Катерина Кухар повторила образ Меган Маркл: фотофакт

Нагадаємо, минулого разу, у 12 випуску, у зоні ризику опинилися: Мішель Андраде та Женя Кот, Павло Вишняков і Юля Сахневич, а також Леся Нікітюк та Макс Єжов. Однак, телеглядачі врятували своїм голосуванням Лесю Нікітюк і Макса Єжова та пропустили їх у півфінал. Також участь у проекті продовжили Павло Вишняков і Юлія Сахневич, а от тендітна Мішель Андраде та Женя Кот, на жаль, покинули проект за крок до півфіналу.

Танці з зірками 13 випуск онлайн

Першими на головний паркет країни у 13 випуску вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. До них долучився Юрій Ткач. Цьому веселому та динамічному тріо випав фрістайл. Хлопці будуть показувати, хто з них є кращим партнером Ілони. Ох же ж весело було на паркеті. P.S. танцювало зікове тріо під вірусний хіт SKIBIDI, а це означає, що ви обов'язково маєте побачити цей шалений танок.

Ігор Ласточкін, Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач:

Влад Яма пожартував про ще одне "скажене весілля". Він похвалив драйв, настрій, а також відмінну техніку. Катерина Кухар вразила всіх глядачів власним виконанням вірусного танцю. Це вже в рази краще, ніж будь-яка "десятка" від журі. Монатік зізнався, що залюбки погуляв би на такому весіллі. Також він наголосив на тому, що на це зіркове тріо вже давно чекали глядачі.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Естафету перейняла пара Павла Вишнякова та Юлії Сахневич. Ми ж нагадаємо, що минулого разу вони були на межі вильоту з головного танцювального проекту країни. Чи використають вони свій другий шанс – дивіться далі. До слова, цього тижня їм випав ф'южн. Павло та Юлія вразили глядачів зворушливою та ніжною історією кохання.

Павло Вишняков та Юлія Сахневич:

Катерина Кухар подякувала за надзвичайно ніжний і зворушливий номер. Монатік зазначив, що ця пара заслуговує на те, щоб потрапити до фіналу. Він похвалив їхню акторську гру та техніку. Щоправда, він зробив одну заувагу: співак вимагає від пари хіп-хопу. Цікаво, чи вони наважаться, якщо потраплять до фіналу проекту. Влад Яма також додав, що дуже хотів би зустрітися з Павлом і Юлією у наступному випуску.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 9, Яма – 9 (27)

Третіми свій танець показали Леся Нікітюк, Максим Єжов, а також їхня зоряна помічниця – Оля Полякова. Зауважимо, що на паркеті за екзотичного танцюриста боролися одразу дві "Полякові". Як зазначила сама Оля, "мама всіх драбин" виходить на паркет, щоб допомогти "богині ламінат". Півфінал стає ще спекотнішим. До слова, суперблондинка буде мститись за себе, адже минулого року її критикували не менше, ніж Лесю. Насолоджуйтесь танго цього тріо, адже тут не одна пара довгих ніг!

Леся Нікітюк, Макс Єжов й Оля Полякова:

Діма одразу ж зазначив, що на паркеті було дуже гаряче та небезпечно. Також він додав, що дуже пишається Лесею, адже ніхто не міг подумати, що вона пройде аж до півфіналу. Катерині Кухар не вистачило пристрасті, а також вона чекала від тріо "фрівольностей", які були обіцяними перед виходом на паркет. Влад Яма зізнався, що йому сьогодні погрожували. Полякова пообіцяла йому вихід двох "драбин", але Олі, на жаль, вдалося затьмарити Лесю.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 7 (21)

Іраклі Макацарія та Яна Заєць продовжили цей танцювальний вечір. Цього тижня вони продемонстрували глядачам запальну румбу. Зазначимо, що на проекті до участі Іраклі досі ставляться скептично, адже конкурентам не дає спокою участь Іраклі в аналогічному шоу в Грузії. На думку більшості, Макацарія міг би впевнено прийти на проект у ролі танцюриста, а не зірки. Чи вдасться Іраклі та Яні довести своїм конкурентам, що вони найсильніші – дивіться далі!

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Катя Кухар зазначила, що саме так виглядає красива еротика для дорослих. І їй захотілося не лише поставити парі найвищі бали, а й запхнути кілька куп'юр Іраклі за пояс. Фрівольності від Катерини... Монатік похвалив пару за танець, в якому було все: емоції, енергія, техніка. Влад Яма пожартував, що якби в журі сиділи три "Катерини Кухар", кубок Іраклі забрав би ще десь у жовтні. На його думку, в цій румбі було практично все: палали очі, була чудова техніка та відчуття пристрасті.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Леся Нікітюк та Макс Єжов продовжили танцювальний вечір, Наступним їхнім танцем став фрістайл. І хоч усі глядачі безупинно голосують за пару, усі учасники вже чекають на той момент, коли Леся покине проект. До слова, такою ви Лесю ще не бачили у цьому шоу.

Леся Нікітюк та Макс Єжов:

Монатік похвалив справжній брейкданс-батл, який на паркеті влаштували Леся та Макс, а також подякував за енергетику. Влад Яма пожартував про серіал "Леся + Яма": судді заганяють Лесю в Яму, а глядачі – рятують. Також він пообіцяв, що з'їсть листок із порядком виступів, якщо Нікітюк переможе у цьому шоу. Катерина Кухар нагадала, що це півфінал, і що Леся буквально "віддувається" за усіх зіркових жінок.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 8, Яма – 5 (21)

Павло Вишняков та Юлія Сахневич знову з'явилися на паркеті. У тріо-виступі їм допомогла "головна стерво проекту" – Аніта Луценко. Саме вона має посилити цю міцну пару. Вони станцювали найбільш пристрасний і сексуальний танець пасодобль. Чи зможе Павло приборкати одразу двох непокірних партнерок?

Павло Вишняков, Юлія Сахневич й Аніта Луценко:

Влад Яма пожартував, що Аніта цілком могла вбити обох, щоб потрапити до фіналу. Він похвалив техніку Павла та зазначив, що його сьогодні вистачило на обох. Катерина Кухар зізналася, що тріо вдалося здивувати її. Також вона похвалила Аніту, яка не перестає займатися танцями. Монатік просто вражений від цього надзвичайно сильного номера. На його думку, це був цілісний і професійний танець, з яким не кожен зміг би впоратися. Усе було професійно!

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова вишли на паркет, щоб продемонструвати свій другий танець – вбивче аргентинське танго. Сам Ігор зізнався, що заради перемоги готовий, навіть, спати у тренувальному залі. А от сама Ілона ладна піти на вбивство, щоб досягти своєї мети.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Катерина Кухар наголосила на тому, що такий танець буває раз на все життя. Також вона додала, що в захваті від того, як Ігор балансує між комічними та драматичними образами. Монатік похвалив ніжний, легкий і душевний номер пари. Щоправда, він зізнався, що очікує від пари більше динаміки. Влад Яма не міг обійти увагою прогрес Ласточкіна на головному паркеті країни.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 10, Яма – 10 (29)

Іраклі Макацарія та Яна Заєць підсилилися розкішною Надею Дорофєєвою, срібною фіналісткою Танців з зірками. Тріо підготувало хіп-хоп з легкою ноткою сексуальності. Те, як Дорофєєва ганяє Макацарію ТРЕБА бачити!

Іраклі Макацарія, Яна Заєць та Надя Дорофєєва:

Монатік похвалив тріо за те, що їм вдалося запалити паркет. Тим більше, що вони це зробили зі стилем, який надзвичайно близький до Діми. Катерина Кухар додала, що цього разу третій був не зайвим. Крім того, вона пожартувала, що приборкати одного грузина можуть лише дві спокусливі дівчини. Не обійшлося й без її ставок стосовно фіналу. На її думку, боротися мають лише чоловіки. Влад Яма похвалив усіх трьох за технічний і яскравий танець.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (30)

Дивіться також: Леся Нікітюк присвятила пісню Владу Ямі