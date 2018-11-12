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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Танці з зірками 2018: хто покинув шоу в дванадцятому прямому ефірі

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Хто покинув шоу після 12 випуску - фото 1
Хто покинув шоу після 12 випуску

Українцям показали 12 випуск шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування 11 листопада 2018-го!

В дванадцятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 12 випуску шоу Танці з зірками в зоні ризику опинилися: Мішель Андраде та Женя Кот, Павло Вишняков і Юля Сахневич, а також Леся Нікітюк та Макс Єжов. Однак, телеглядачі врятували своїм голосуванням Лесю Нікітюк і Макса Єжова та пропустили їх у півфінал.

Дві пари, за які найменше проголосували глядачі (Мішель Андраде та Женя Кот, Павло Вишняков і Юля Сахневич) виконали "танець за життя", а переможця обрали судді проекту. Відтак, після дванадцятого випуску Танців з зірками 2018 проект покинули Мішель Андраде та Женя Кот. Саме їм не вистачило суддівських оцінок і глядацьких голосів, щоб потрапити до півфіналу шоу.

Мішель Андраде та Женя Кот покинули Танці з зірками - фото 288101
Мішель Андраде та Женя Кот покинули Танці з зірками

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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