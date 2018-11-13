Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Катерина Кухар повторила образ Меган Маркл: фотофакт

  • 144
Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар

Прима-балерина національної опери України та суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар з'явилася на публіці в сукні, яку раніше продемонструвала герцогиня Меган Маркл.

Для чвертьфіналу проекту Танці з зірками Катерина Кухар обрала вишукану вечірню сукню з пишною спідницею. У такому ж вбранні з принтом у вигляді птахів від Oscar de la Renta з'явилялася в кінці жовтня дружина британського принца Меган Маркл.

Це цікаво: Хто покинув шоу в дванадцятому прямому ефірі Танців з зірками

Кому такий наряд личить більше? Пишіть у коментарях!

Вагітна Меган Маркл

Катерина Кухар

Читайте також: Принц Гаррі зробив зворушливе фото вагітної Меган Маркл

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1462
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Танці з зірками Меган Маркл