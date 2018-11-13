Катерина Кухар повторила образ Меган Маркл: фотофакт

Прима-балерина національної опери України та суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар з'явилася на публіці в сукні, яку раніше продемонструвала герцогиня Меган Маркл.

Для чвертьфіналу проекту Танці з зірками Катерина Кухар обрала вишукану вечірню сукню з пишною спідницею. У такому ж вбранні з принтом у вигляді птахів від Oscar de la Renta з'явилялася в кінці жовтня дружина британського принца Меган Маркл.

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Вагітна Меган Маркл

Катерина Кухар

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