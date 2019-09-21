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Танці Брітні Спріс у крихітній сукні розбурхали Instagram (відео)

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Брітні Спірс показала форми міні-сукні - фото 1
Брітні Спірс показала форми міні-сукні / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу співачка влаштувала танці у маленькій чорній сукні, показавши свою підтягнуту фігуру.

37-річна американська співачка Брітні Спірс дуже активно веде сторінку в соцмережі Instagram, тому не дивно, що у неї понад 22 мільйони підписників. Зірка максимально намагається повернутись до звичайного ритму життя після лікування у психіатричній клініці, а також втрати опіки над старшим сином.

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Тому Брітні попрощалась з білявими локонами, перетворившись у гарячу брюнетку. Однак любов до крихітних суконь зовсім не зникла, як і до веселих відео. Це підтверджує у недавній допис виконавиці, на якому вона демонструє ефектне вбрання та любов до танців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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