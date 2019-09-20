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Ірина Шейк засвітила білизну у відвертому піджаку

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / gogetnews

Манекенницю Ірину Шейк відобразили у бутіку бренду Falconeri, куди вона приїхала на захід. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Одягнена Шейк була дуже сексуально: в оливкового кольору костюм піжамного стилю, з-під якого виднівся чорний бюстгальтер, до якого Ірина підібрала чорні лакові босоніжки на підборах із золотими ремінцями.

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Свій образ дівчина доповнила трьома золотими підвісками на шиї, лаконічним укладанням і природним макіяжем з блиском на губах. Ірина усміхалася, позуючи перед камерами фотографів і виглядала приголомшливо. Минулого свого виходу, нагадаємо, на вечірці журналу Vogue Japan модель з'явилася у вбранні від Versace і високих леопардових ботфортах.

Ірина Шейк засвітила білизну у відвертому піджаку - фото 356398

Ірина Шейк засвітила білизну у відвертому піджаку - фото 356399

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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