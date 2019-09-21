Сексуальне відео з моделлю Victoria's Secret у мереживі підкорює мережу (18+)

Популярна модель Victoria's Secret Жасмін Тукс розхвилювала фанатів новим гарячим відео. Дівчина похизувалась фігурою у мереживному боді та зібрала шквал компліментів.

28-річна американська модель Жасмін Тукс активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,7 мільйона підписників. Там розкішна красуня майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок і світських заходів до тренувань та відпочинку.

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Нещодавно Жасмін опублікувала справді сексуальне відео для реклами Victoria's Secret, у якому позує у чорному мереживному боді цього бренду. Важко не помітити вроду моделі та її ідеальні форми. А 140 тисяч переглядів за лічені години кажуть все за себе.

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