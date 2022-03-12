"Таких покидьків ще не бачила": росіянка з Гостомеля розповіла, що думає про окупантів

Російські військові їхали воювати, щоб рятувати російськомовне населення від нацистів. Яким же було їхнє здивування, коли в Україні їх зустрічали російськомовні містяни, які вимагали забиратися геть. Своєю думкою про земляків поділилася росіянка, котра живе у Гостомелі.

На телеграм-каналі УНІАН з'явилося її коротеньке відеозвернення. У ньому пані Наталія висловлюється про росіян на фоні зруйнованого моста.

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Жінка зізналася, що завжди мріяла повернутися на батьківщину, але...

На початку відео росіянка, котра мешкає у Гостомелі, сказала, що завжди мріяла повернутися на свою батьківщину.

Але наразі я маю сказати, що таких покидьків, як вони, я у своєму житті не бачила! І я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене "захищати". Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати мій золотий перстень? Ні. С*ки вони, – емоційно сказала вона.

Дивіться, як пані Наталія висловлюється про окупантів:

На щастя, пані Наталію вже евакуювали з Гостомеля. Селище, до слова, з перших днів намагалися зайняти російські найманці. Передовсім вони обстрілювали аеродром у Гостомелі. Після цього почали нищити житлові будинки.

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