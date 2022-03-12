"Тільки не кажіть їй...": Туск присоромив стурбований Захід знімком українки зі зброєю

Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії. Він показав фото дівчинки з України зі зброєю.

Туск нагадав, що в Україні триває війна, і російські окупанти щодня вбивають українців та руйнують мирні міста та села.

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На опублікованому знімку 9-річна українка з льодяником тримає рушницю. А у її волосся вплетена стрічка у кольорах прапора України. "Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції будуть надто дорогими для Європи", – підписав фото Туск.

Як раніше повідомлялося, зараз ЄС готує новий пакет санкцій. У нього потенційно може увійти ембарго на імпорт російської нафти, якого вже давно вимагає Україна.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022

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